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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗16/300

以色列研究：打追加劑 COVID-19死亡率降90%

2022/1/6 14:47（1/6 15:13 更新）
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美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基5日引述以色列研究資料指出，施打COVID-19疫苗追加劑者，染疫死亡機率比接種兩劑者減少90%。（中央社檔案照片）
美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基5日引述以色列研究資料指出，施打COVID-19疫苗追加劑者，染疫死亡機率比接種兩劑者減少90%。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基今天引述以色列研究資料指出，施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑者，染疫死亡機率比完整接種（兩劑）者減少90%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮簡報會上分享追加劑效力的研究資料，這是以色列在COVID-19變異株Delta盛行時所做的研究。

瓦倫斯基引述的資料顯示，接種COVID-19疫苗追加劑者，染疫機率比接種兩劑者減少10倍；在60歲以上族群中，重症發生率減18倍；在40歲至59歲族群中，重症發生率降22倍。此外，染疫死亡機率也比完整接種者減少90%。

瓦倫斯基說：「以色列做這些研究時，當時境內Delta變異株正流行。在防範Omicron變異株上，我們預期也能在接種追加劑者身上，見到類似的防護力增加趨勢。」

以色列去年8月向40歲以上民眾提供追加劑，希望能遏止Delta變異株所引起的病例激增趨勢。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110106

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