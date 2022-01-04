世衛：證據顯示Omicron主要影響上呼吸道 染疫症狀較輕微

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）官員今天表示，越來越多證據顯示，Omicron變異株主要影響上呼吸道，因此染疫症狀也會較其他變異株更輕微。

世衛官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）告訴日內瓦的媒體記者，「越來越多研究顯示Omicron大多感染身體的上呼吸道，不像其他變異株可能導致嚴重肺炎。」他還說，這可能是個「好消息」。

馬哈穆德表示，Omicron的高傳染力意味數週內它就會在許多地方成為主流病毒，並對未接種疫苗人口比例較高的國家構成威脅。

近日在最早發現Omicron的國家之一南非也有研究表明，Omicron引發重症的風險較低。

馬哈穆德不忘提醒，南非的狀況可能與其他國家不同，因為該國人口組成較年輕。

被問及是否需要Omicron專用疫苗時，馬哈穆德回答，現在下定論為時尚早，但他強調，相關決定需要全球協調，不應交由商業機構獨自決定。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110104