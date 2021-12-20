Omicron確診暴增 各國相繼縮短追加劑間隔時間

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隨著Omicron變異株的確診案例急速攀升，越來越多國家相繼宣布把施打追加劑的間隔時間從6個月進一步縮短。圖為民眾在台北車站接種疫苗。中央社記者徐肇昌攝 110年12月20日

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）隨著Omicron變異株的確診案例急速攀升，越來越多國家相繼宣布把施打追加劑的間隔時間從6個月進一步縮短，如台灣縮短至5個月，韓國、英國與泰國更是縮短至3個月。

路透社報導，早期證據顯示，Omicron變異株的傳播速度比Delta變異株更快，且更容易發生突破性感染，各國宣布縮短施打間隔因應。然而部分科學家表示，太快施打追加劑，恐怕會損害疫苗的長期防護力。

雖然目前數據仍有限，但多項實驗室研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的初始疫苗（通常為兩劑）並不足以對抗Omicron變異株，但施打追加劑能提供幫助。

非洲南部與英國的研究顯示，Omicron變異株傳播非常迅速，據推估在許多國家可能很快會超越Delta變異株。科學家也仍在研究，感染Omicron變異株的病情嚴重程度。

包括美國在內的許多國家，都於今年稍早授權讓民眾在完整接種疫苗的6個月後施打追加劑。而在本月，韓國、英國與泰國把等待時間縮短至3個月，比利時則縮短至4個月。

法國、新加坡、台灣、義大利和澳洲都縮短至5個月。美國、南非和德國則仍維持6個月間隔期。

芬蘭僅建議風險較高族群把施打追加劑的間隔期縮短至3個月，表示不認為統一縮短大眾的間隔期，能夠減緩不斷攀升的住院率。

西班牙和立陶宛目前僅讓免疫系統薄弱的族群、高齡者及脆弱族群接種追加劑，印度還未決定追加劑方案。

世界衛生組織（WHO）過去曾呼籲富裕國家把疫苗送至發展中國家，增加第一劑疫苗覆蓋率，但在確診數不斷攀升的情況下，也對追加劑鬆口。

雖然仍需更多數據，但專家表示，在施打多劑疫苗的情況下，縮短接種的間隔時間，恐會損害疫苗效力。

美國田納西州范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）表示：「一般而言，在施打多劑疫苗的情況…如果免疫系統有時間成熟，能發揮更好的作用。」

雖然有研究顯示，追加劑能夠暫時增加抗體濃度，但科學家表示，施打疫苗的目標不僅是激發抗體，而是第二線的免疫系統防禦，如T細胞。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1101220