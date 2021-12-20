疫苗第3劑建議4對象優先接種 24日起全廠牌混打

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疫情指揮中心20日宣布，65歲以上長者等4大對象列第3劑優先施打，24日起全廠牌混打，嚴重不良反應者，經醫師評估可施打AZ疫苗。圖為台北車站疫苗接種站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，據ACIP專家建議，將65歲以上長者等4大對象列第3劑優先施打，24日起全廠牌混打，嚴重不良反應者，經醫師評估可施打AZ疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天下午舉行專家會議，台灣急須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強劑對象已間隔滿5個月，符合施打第3劑疫苗資格，據統計，截至12月底約40多萬人符合第3劑資格，暫無縮短時程必要性，但開放全廠牌混打。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，據ACIP專家對加強劑接種建議，施打對象仍為滿18歲以上民眾均建議應接種追加劑，其中65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員，以及容易感染及疾病嚴重風險者，建議應優先接種追加劑。

陳時中說，接種間隔期維持完整接種後滿5個月，追加劑廠牌包含莫德納（Moderna）疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量，上述所有廠牌開放民眾選擇。至於AZ疫苗，接種上述廠牌有嚴重不良反應者，經醫師評估後，可考慮加強劑接種AZ疫苗。

陳時中說，國內第3劑COVID-19疫苗施打政策持續滾動式檢討，他也提醒，國際間第3劑疫苗廠牌可能有限制，高端疫苗尚未獲得世界衛生組織（WHO）認可，任何規劃出國的民眾，在選擇施打高端疫苗需有心理準備及做好安排。

媒體提問，為何不將AZ疫苗做為常規追加劑廠牌，反而只提供施打mRNA疫苗或高端疫苗嚴重過敏者使用。陳時中表示，專家認為，以現有數據分析，AZ疫苗做為追加劑保護效果較其他廠牌差，所以不列入。

至於第2劑混打事宜，原則建議同廠牌疫苗完成2劑接種，但新制開放第1劑AZ疫苗間隔至少8週，醫師評估後，第2劑可選莫德納、BNT、高端；第1劑莫德納、BNT間隔至少4週，可接種不同廠牌mRNA疫苗、AZ、高端；第1劑高端疫苗間隔至少4週，可接種mRNA疫苗。

陳時中表示，第2劑混打新制從12月24日起上路，針對外界關心的各廠牌疫苗混打保護力，相關數據仍在整理中，規劃開放新制前，會陸續於記者會向民眾說明抗體報告。（編輯：管中維）1101220