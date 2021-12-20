公衛高層：Omicron迅猛 美恐現日增百萬例慘況

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）公衛高層今天警告，隨Omicron變異株擴散快速，美國很可能會看到COVID-19疫情以來未見的單日新增百萬例慘況、醫療體系再次被壓垮的疫情危機。

「華盛頓郵報」指出，美國今年上半年因確診數大減、走出封城並大規模接種疫苗，一度讓總統拜登贏得大眾讚譽，但他7月4日國慶談話一席「美國已幾可宣布戰勝病毒」豪語後，自此急轉直下。隨Delta變異株因很多人不願打疫苗而在美流行，感染再次翻升，如今非但Delta未歇，Omicron已來勢洶洶。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）被問到美國會否出現確診、住院與染疫病故創紀錄時說：「不幸地，我的看法是這正在發生，國內某些地方的醫院體系會再次看到不堪負荷，尤其接種率偏低的地區。」

他以「非同小可」形容Omicron兩、三天就能讓確診數翻倍的傳染力，目前美國部分地區的單日新增半數是Omicron，幾可肯定就要成為主宰美國的流行株。

佛奇說：「隨著步入冬季，我們將有艱難的幾週甚至幾個月時間得熬。」

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）直言，未來幾週確診數會急遽攀升，美國很快會看到因Omicron而單日新增100萬例確診，遠非今年1月前波疫情高峰時的25萬例可比。

柯林斯說：「令人頭痛的是，屆時這單日新增的百萬例，病情會否嚴重到需就醫，尤其住院。會有多嚴重我們只能摒息以待。」

佛奇與柯林斯描繪出美國今冬嚴峻卻現實的景況。全美大部分地區上週的確診、住院和死亡都在上升，官員們警告，就在數以百萬計美國人已不堪近兩年的疫情限制、今年耶誕和新年紛紛恢復旅行之際，確診例也正激增。美國最早疫情熱點之一的紐約州，今天通報嚇人的單日新增2萬2478例確診。

佛奇說：「如想取得最佳的防護，就趕快去打加強針。」

柯林斯沒有敦促人們取消假期計畫，但仍說即便已打過疫苗，旅行也不安全。

他說：「這病毒會無處不在，我不會要大家別旅行，但大家應該要非常謹慎為之。……人們會說『這我聽膩了』，我也是。但病毒對我們卻不會膩，它仍然在外尋找我們，如我們要度過接下來的幾個月，就必須加倍努力。」

醫護和其他各界人士也警告，美國的衛生體系持續因無止盡的新增確診而緊繃。據華郵統計的滾動式7天平均值顯示，目前美國每天新增超過12萬8000例、每天染疫病死近1300人。

美國醫學會（American Medical Association）與美國護理師學會（American Nurses Association）17日發表聯合聲明，敦促更多民眾打加強針，「對我們這些受過拯救生命訓練的人而言，當前處境令人沮喪、虛脫與心碎」。（譯者：陳亦偉）1101220