高端WHO團結疫苗試驗收案突破萬人 估明年第1季完成

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高端疫苗納入世界衛生組織團結疫苗試驗，收案已超過1萬1500名受試者，計劃總收案數為4萬人，估計明年第1季即可完成。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）高端疫苗今天發布新聞稿表示，根據世界衛生組織（WHO）最新公告，團結疫苗試驗（STV）收案已超過1萬1500名受試者，包含二支入選疫苗及安慰劑組，計劃總收案數為4萬人，估計明年第1季即可完成。

高端指出，WHO秘書長譚德塞於12月22日COVID-19記者會致詞，公告團結疫苗試驗（STV）最新進度。

高端指出，團結疫苗試驗三期臨床試驗總收案數為4萬人，預計明年第1季可完成，但期間若確診數達150人，則將提前解盲。

高端表示，團結疫苗試驗是一項多國多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、隨機對照的第三期數萬人規模臨床試驗，高端疫苗也是目前唯二入選，並已開始執行收案的疫苗之一，未來預計將再有其他三項疫苗加入團結試驗。

高端表示，COVID-19疫情累計至今，全球超過2.71億人確診，逾531萬人死亡，疫情仍相當嚴峻。團結試驗疫苗在跨越三大洲的三國進行萬人以上的傳統三期試驗，將有助於研究疫苗對抗變異株的保護力。

高端疫苗指出，由於疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資，高端已經準備好擴大疫苗量產規模，並且針對變異株開發次世代疫苗，以應對不斷出現的變種病毒威脅。（編輯：林淑媛）1101223