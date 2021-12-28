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Omicron蔓延非洲 台灣贈索馬利蘭15萬劑高端疫苗

2021/12/28 10:26（12/28 11:26 更新）
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台灣駐索馬利蘭代表處臨時代辦吳鎮祺（右）27日與索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi（左）簽署台灣援贈索國疫苗協議。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 110年12月28日
台灣駐索馬利蘭代表處臨時代辦吳鎮祺（右）27日與索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi（左）簽署台灣援贈索國疫苗協議。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 110年12月28日
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（中央社記者王慶剛台北28日電）全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐，Omicron變種病毒蔓延非洲地區，外交部今天宣布，台灣將捐贈15萬劑高端疫苗予索馬利蘭共和國，協助防範疫情擴散。

外交部上午發布新聞稿指出，非洲確診人數因Omicron變種病毒而持續攀升，台灣以實際行動協助友好國家防疫，捐贈15萬劑高端疫苗給位於東非的索馬利蘭

索馬利蘭小檔案

  • 位於非洲東北角，臨亞丁灣
  • 曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭
  • 1991年5月索馬利亞內戰後，北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國
  • 索馬利蘭不是聯合國成員，國際間多認為是索馬利亞境內的自治體，多國設有代表處或辦事處
  • 首都：哈爾格薩
  • 官方語言：索馬利亞語、阿拉伯語
  • 官方文字：索馬利亞亞語
  • 民族：索馬利亞人、阿拉伯人
  • 主要宗教：伊斯蘭教
  • 人口：約400萬人
  • 面積：17.6萬平方公里

資料來源：索馬利蘭官網、維基百科

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共和國，並於昨日由台灣駐索馬利蘭代表處臨時代辦吳鎮祺，與索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi共同簽署台灣援贈索國疫苗協議。

外交部說，索國衛生部基於其國內相關衛生法令及政策，已於日前正式核準台灣所產高端疫苗緊急使用授權（EUA）。

外交部指出，台灣持續關心世界公衛及防疫議題，樂願與國際社會共同合作解決全球健康問題，將秉持「人人要健康，台灣能幫忙」（Health for All, Taiwan Can Help）的精神，持續協助友好國家及國際社會強化防疫機制，並深化國際防疫相關合作。（編輯：謝佳珍）1101228

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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