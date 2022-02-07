索馬利蘭外長8日率團訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者王慶剛台北7日電）外交部今天表示，索馬利蘭外交部長瑞格薩明天率團訪問台灣，在台期間除晉見總統蔡英文，還將會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花與農委會主委陳吉仲等官員，就台索兩國合作領域交換意見。

外交部晚間發布新聞稿表示， 索馬利蘭 索馬利蘭小檔案 位於非洲東北角，臨亞丁灣

曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭

1991年5月索馬利亞內戰後，北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國

索馬利蘭不是聯合國成員，國際間多認為是索馬利亞境內的自治體，多國設有代表處或辦事處

首都：哈爾格薩

官方語言：索馬利亞語、阿拉伯語

官方文字：索馬利亞亞語

民族：索馬利亞人、阿拉伯人

主要宗教：伊斯蘭教

人口：約400萬人

面積：17.6萬平方公里 資料來源：索馬利蘭官網、維基百科 看更多 關閉 共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）應台灣政府邀請，訂8日至12日來台訪問。

外交部指出，瑞格薩一行訪台期間將晉見總統蔡英文，會晤外交部長吳釗燮並接受款宴；瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。

外交部說，訪團另將會晤經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、海洋委員會海巡署長周美伍 、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，並拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。

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外交部指出，索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

外交部1月31日曾表示，台灣捐贈索馬利蘭15萬劑國產高端疫苗30日順利運抵，由索國衛生部長及駐索馬利蘭代表羅震華共同在哈爾格薩國際機場舉行贈交儀式，羅震華向索國政府與人民轉達來自台灣的溫暖與善意。（編輯：蘇志宗）1110207