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索馬利蘭
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索馬利蘭1/6

索馬利蘭外長訪台 外交部升國旗並列形同準友邦

2022/2/8 21:46（2/8 21:58 更新）
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為了迎接索馬利蘭外長瑞格薩率團訪台，外交部在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列，形同索國是「準友邦」地位。（圖取自facebook.com/SomalilandinTW）
為了迎接索馬利蘭外長瑞格薩率團訪台，外交部在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列，形同索國是「準友邦」地位。（圖取自facebook.com/SomalilandinTW）
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（中央社記者王慶剛台北8日電）為了迎接索馬利蘭外長瑞格薩率團訪台，外交部已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列，形同索國是「準友邦」地位。

索馬利蘭

索馬利蘭小檔案

  • 位於非洲東北角，臨亞丁灣
  • 曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭
  • 1991年5月索馬利亞內戰後，北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國
  • 索馬利蘭不是聯合國成員，國際間多認為是索馬利亞境內的自治體，多國設有代表處或辦事處
  • 首都：哈爾格薩
  • 官方語言：索馬利亞語、阿拉伯語
  • 官方文字：索馬利亞亞語
  • 民族：索馬利亞人、阿拉伯人
  • 主要宗教：伊斯蘭教
  • 人口：約400萬人
  • 面積：17.6萬平方公里

資料來源：索馬利蘭官網、維基百科

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外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）率多位部長級的官員，於8日到12日訪台，期間將晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人。

台灣與索馬利蘭於2020年互設官方代表處，尚未正式建交，但外交部為迎接索國訪台團，已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列。該慣例是友邦代表訪問時，才會升起該國國旗，可見索馬利蘭形同台灣的準友邦地位。

外交部昨天也透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。（編輯：林興盟）1110208

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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