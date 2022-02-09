索馬利蘭外長訪台 中國外交部重提一中原則

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（中央社記者張淑伶上海9日電）針對索馬利蘭外交部長瑞格薩訪問台灣並晉見總統蔡英文，中國外交部發言人趙立堅今天對此重提「一個中國」原則，聲稱「民進黨當局」的相關做法是「損人不利己」。

綜合環球時報等中國媒體報導，趙立堅在外交部例行記者會上，針對索馬利蘭外交部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）率團訪問台灣並進行高層交流，重提「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，以及「一個中國原則是國際社會普遍共識」的說法。

趙立堅宣稱，「民進黨當局不但自己圖謀搞分裂，還煽風點火破壞別國獨立和統一，損人不利己，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳」。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩率領的訪問團8日抵台，今天由蔡總統接見。瑞格薩此行將就台索兩國合作領域交換意見。

中華民國外交部指出，索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，台索兩國2020年7月互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作密切交流。

索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立，但未獲國際承認。瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣。（編輯：邱國強）1110209