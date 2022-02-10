吳釗燮會晤索馬利蘭外長團 推動能源農業等雙邊合作

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（中央社記者王慶剛台北10日電）索馬利蘭外長訪問團日前抵台，外交部長吳釗燮昨天下午會晤訪問團成員，外交部今天發布新聞稿指出，台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫等。

外交部今天透過新聞稿表示，吳釗燮於2月9日下午會晤索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）訪問團全體成員，並設宴款待。對於訪團在目前全球疫情仍然嚴峻情形下，遠道來台訪問，吳釗燮表達感謝及高度歡迎之意。

根據新聞稿內容，吳釗燮強調，瑞格薩率團來訪，是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也彰顯台索兩國不受威權體制的蠻橫威脅，堅定守護民主信念的共同立場。

吳釗燮提及這是瑞格薩上任後首度訪台，並再次祝賀索馬利蘭去年順利完成國會大選，成為非洲之角閃耀的民主模範；期待雙方未來持續合作，深化台索友好關係。

吳釗燮也提到，世界上最瞭解彼此國際處境的國家就是台灣及索馬利蘭，因此台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫；吳釗燮另也鼓勵兩國進一步開展經貿交流及人員能力建構等互動。

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外交部指出，瑞格薩感謝台灣政府及民間非政府組織持續於疫情期間給予索國各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權的普世價值，索馬利蘭繼續強化及深化台索關係的決心，絕不會因外部的壓力而動搖改變。

外交部補充，台灣與索馬利蘭自前年完成互設官方代表機構以來，雙方關係發展日益緊密，已陸續推動農業、資通訊及公衛相關計畫，彰顯嘉惠民生的「台灣模式」合作精神。（編輯：潘羿菁）1110210