經長會索馬利蘭外長 盼支持中油挖油

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（中央社記者梁珮綺台北9日電）經濟部長王美花今天會見索馬利蘭外交部長瑞格薩等人，雙邊觸及油氣探勘、產業合作等議題，王美花在會中請索國政府支持中油探勘油田；瑞格薩一行人擬於11日拜會中油。

瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）率多名部長級官員於8日至12日訪台，期間晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人。

王美花下午會見瑞格薩、財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire）、計畫暨國家發展部長阿卜杜拉（Omar Ali Abdilahi）及畜牧暨漁業發展部長穆合德（Saeed Sulub Mohamed），時間約一小時，氣氛融洽。

由於中油與英國Genel能源公司合作，前往索馬利蘭探勘油田，目前中油取得該礦區工作權益49%、Genel能源公司51%，預計2023年鑽探一口義務井，王美花在會中請索國政府支持，中油也會協助索國培訓油氣探勘專業人才。

格瑞薩指出，索國擁有豐富天然資源、農產品、香料、鹽、礦產及漁產品，並對食品、電機電子產品、紡織品及鞋類等需求強勁，雙邊產業具高度互補性，盼進一步與台灣深化經貿關係、加強不同領域合作。

王美花表示，為增進雙邊經貿交流，外貿協會自2020年至今舉辦多場媒合會，今年持續拓銷，並舉辦國際商展及企業論壇，樂見雙邊藉互訪機會深化經貿各領域合作及拓展潛在產業商機。

據了解，瑞格薩一行人將於11日拜會中油，討論油田探勘的技術合作。（編輯：張均懋）1110209