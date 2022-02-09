會見瑞格薩 蔡總統：索馬利蘭是非洲計畫重要據點

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總統蔡英文（中）9日由外交部長吳釗燮（右）陪同，在總統府接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長瑞格薩（左）及訪團成員。中央社記者鄭傑文攝 111年2月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見索馬利蘭外交部長瑞格薩，她提到，新朋友已變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫重要據點；瑞格薩則說，索馬利蘭有權與其他國家建立和平友好外交關係，任何脅迫無助區域與世界和平。

蔡總統上午在總統府接見 索馬利蘭 索馬利蘭小檔案 位於非洲東北角，臨亞丁灣

曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭

1991年5月索馬利亞內戰後，北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國

索馬利蘭不是聯合國成員，國際間多認為是索馬利亞境內的自治體，多國設有代表處或辦事處

首都：哈爾格薩

官方語言：索馬利亞語、阿拉伯語

官方文字：索馬利亞亞語

民族：索馬利亞人、阿拉伯人

主要宗教：伊斯蘭教

人口：約400萬人

面積：17.6萬平方公里 資料來源：索馬利蘭官網、維基百科 看更多 關閉 共和國外交暨國際合作部部長瑞格薩（Essa Kayd Mohamoud）訪團。

蔡總統致詞時，歡迎瑞格薩第一次率團訪問台灣。蔡總統說，這幾年來台灣外交有許多突破，其中一項就是在非洲交到新朋友索馬利蘭；台灣與索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴，前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫的重要據點。

蔡總統說，過去幾年無論是在農業、漁業、教育、能源等領域，台灣與索馬利蘭有許多合作交流；疫情期間兩國也加強醫療衛生合作，除了台灣民間團體與政府單位陸續提供防疫物資給索馬利蘭，近來，國產高端疫苗15萬劑也已經運抵索馬利蘭。

蔡總統指出，這是台灣疫苗援外的首例，過去2年多來，台灣提供其他國家防疫物資，去年台灣疫情嚴峻時，疫苗取得上，也獲得其他國家支持，希望相互協助的精神，善的循環能夠持續下去。

蔡總統感謝他們在疫情考驗下訪台，展現出索馬利蘭政府對台灣的重視，她請瑞格薩向索馬利蘭總統轉達來自台灣的問候，並歡迎索馬利蘭總統未來訪問台灣，讓兩國關係持續深化。

索馬利蘭共和國於1991年宣布自索馬利亞獨立，但國際未普遍承認其國家地位。（中央社製圖）

隨後致詞的瑞格薩提到，這次訪團行程非常具有歷史性，是兩國強健友好關係非常重要的里程碑；索馬利蘭與台灣共享許多價值與原則，兩國在非洲以及亞洲是民主指標、民主的燈塔。

瑞格薩說，索馬利蘭是主權國家，依據國際法，有權與其他國家建立和平而且友好的外交關係，任何試圖阻止這樣夥伴關係的一些脅迫性或威脅性的措施，不但冒犯了國際秩序原則及常規，更無助於推展這個區域及全世界所需要的和平、穩定、安全。

他說，這次索馬利蘭如此高層級訪團，行程不但非常有象徵性，更是印證了共同的決心，彼此都希望深化友誼與合作關係，為兩國創造更多利益。

瑞格薩指出，索馬利蘭擁有巨大的經濟潛力，也有很多非常好的投資機會；在石油、天然氣、煤炭方面有非常多的外國投資潛力；索馬利蘭希望可以帶動觀光產業、礦物、漁業、森林、農業等相關機會。

他說，希望最大化索馬利蘭的貿易及投資潛力，而不是仰賴其他國家的援助，索馬利蘭有許多經濟發展潛能，而且世界上其他國家都已經逐漸發現這點；索馬利蘭政府非常歡迎台灣大型企業到索馬利蘭進行貿易投資。

另外，瑞格薩也感謝台灣幫助索馬利蘭對抗疫情，尤其是台灣最近捐贈國產疫苗，索馬利蘭同時感謝台灣過去在獎學金、農業、資通訊、民主發展、疫苗、醫療衛生、公衛等相關領域的幫助。（編輯：謝佳珍）1110209