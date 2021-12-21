中油前進東非索馬利蘭探勘採油 最快2023年鑽探

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（中央社記者梁珮綺、鍾佑貞台北21日電）台灣中油與英國Genel能源公司合作，前進東非索馬利蘭探勘，中油今天表示，已取得該礦區49%工作權益，預計2023年鑽探一口義務井，由於該區地質與葉門相仿，推估油量最多達50億桶。

中油今天發布新聞稿表示，15日正式與英國Genel能源公司簽署東非索馬利蘭共和國SL10B／13探勘礦區轉讓協議，中油取得該礦區49%工作權益、Genel能源公司51%，並獲索國政府核准，進行探勘工作，據了解，該礦區面積達1萬8000平方公里。

中油說明，探勘案完成簽約交割後，Genel能源公司將繼續擔任經營人，預計2023年鑽探一口義務井，並規劃經由約150公里外的柏貝拉商港（Berbera）連結國際能源市場。

由於索國中生代地質及油氣蘊藏環境與中東國家葉門相仿，境內具有發現類似葉門油氣田的潛能，區域性資料發現，若鑽探成功，潛在發現的原油資源量最多可達50億桶，未來可依據索國核定的油田開發計畫，按年產量分配以取得原油。

中油表示，盼期待未來發現具商業開發價值的油氣藏，提升國家能源穩定供應能力，並透過能源合作深化台灣在非洲發展的利基。

中油進一步指出，為加速開發並吸引外資投入，索國政府近期已提供油氣探採優惠財稅條件。

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索馬利蘭駐台代表處昨天透過臉書表示，索馬利蘭與台灣將在經濟發展方面大力合作，能源生產及自然資源領域尤甚。非常歡迎台灣中油投資索馬利蘭。

駐台代表處指出，一年多來，索馬利蘭政府、索馬利蘭駐台代表處、索馬利蘭礦產能源部與中油進行成功的會談。索馬利蘭成功開採石油，將大大改變索國經濟。盼在不久的將來，索馬利蘭的經濟將更強大。（編輯：潘羿菁）1101221