中國批索馬利蘭外長訪台 外交部：互訪是民主常態

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（中央社記者王慶剛台北10日電）索馬利蘭外交部長瑞格薩訪問台灣，中國外交部聲稱相關作法「損人不利己」。外交部今天表示，民主國家交流互訪是常態，中國干預涉入其他國家的對外事務才是真正的損人不利己。

中國外交部發言人趙立堅近期針對索馬利蘭外交部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率團訪台，重提「一個中國」原則，並宣稱：「民進黨當局不但自己圖謀搞分裂，還煽風點火破壞別國獨立和統一，損人不利己，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳」。

外交部亞西及非洲司副司長吳正偉上午在線上例行新聞說明會中表示，中國不應該將其虛構的一個中國原則、強迫其他國家、國際組織、國際企業做出違背意願與事實的不實論述。如今，中國政府還繼續複製貼上這個虛偽的說法，干預涉入其他國家的對外事務，外交部認為這才是真正的損人不利己。

吳正偉強調，民主國家之間高層政府官員的交流互訪是常態，台灣珍惜與理念相近友好國家的交往，將善盡作為國際社會與民主陣營成員的責任，持續捍衛自由人權民主法制的核心價值。

關於台灣與索馬利蘭的經貿合作，吳正偉說，由於索國位處非洲運輸要衝，且具經貿潛能，為了擴大台商拓展東非地區市場，並增進與東非區域國家的商貿往來，索馬利蘭代表處曾協同外貿協會以及台北市進出口商業同業公會，於去年11月4日到5日，在索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）辦理2021台灣商展，主題包含醫衛、食品、農漁加工、汽車零組件、資通訊、海空運、綠能產業等，深獲各界好評。

此外，吳正偉表示，台灣也努力也推動跟相關民間商會簽署合作備忘錄，透過駐索國代表處協調索國商工暨農業總會在內的3個國家性質的商會，與台北市進出口商業同業公會，簽訂締結姊妹商會的合作備忘錄。

吳正偉說，為增進台商對索國與東非市場的了解，外交部於去年11月間舉辦兩場商機座談會，由來自台灣與相關國家的企業，討論雙方經貿合作進展，與未來可以努力合作的方向。

吳正偉指出，台灣中油公司也積極赴索國投資。中油公司曾於去年派團去索國考察，預計於明年鑽探油井，期待發現具有商業價值的石油蘊藏。

關於非洲計畫，吳正偉說，主要合作領域包括醫療公衛、人才培育、農業水產、經貿投資、能礦基礎建設、電信科技等，這些領域都有產業優勢，也是台灣領先強項，會積極推動跟非洲國家的合作。儘管各項計畫的執行在人員交流上，難以避免受到疫情影響，但在可能範圍內，外交部相關協辦單位都會以遠距視訊方式，持續與合作夥伴溝通，積極推動，維持台非的合作動能。（編輯：蘇志宗）1110210