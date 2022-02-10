民眾憂衛生紙缺貨 經長：賣場貨量充足

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（中央社記者曾智怡台北10日電）民生物價紛漲，民眾擔心買不到衛生紙，經濟部長王美花表示，今天和上下游廠商與通路座談，賣場衛生紙量都非常充足，也會聯合其他品牌進行促銷，強調目前購買無虞，可多樣選擇。

中華民國全國中小企業總會晚間舉行2022中小企業聯合新春團拜，中小企業總會理事長李育家、經濟部長王美花、僑務委員會副委員長徐佳青出席。

針對物價議題，李育家會前受訪時認為，若廠商一次漲價20%、30%將超過負擔，漲10%以內還可接受，「我不會說要抑制物價不漲，不要這樣，因為還是要反映成本」；政府也不要叫大家（業者）抑制物價不要漲，只能以可控制的方式去調整價格。

媒體問及蛋農補助、關稅降低等政府補貼措施有無幫助，李育家說，主要以短期效果為主，「原物料價格這漲一些、那漲一些」，業者是否能夠完全反映成本、降低負擔很難說。

民眾關心衛生紙漲價事宜，王美花會前接受媒體訪問表示，目前主要是永豐餘在年前有提到，因為整年都沒做任何價格變動，才會決定調價；今天和上下游廠商與相關賣場進行座談會，賣場業者提及，衛生紙量都非常充足，也會聯合其他品牌進行促銷，目前購買無虞，大家都可多樣選擇。

外界關注是否競選彰化縣長，王美花回應，經濟部政務非常多且繁忙，重申自己對於競選「沒有意願也沒有規劃」。

針對昨天會見索馬利蘭外交部長瑞格薩等人，王美花表示，非常歡迎索馬利蘭，增進兩國合作，目前中油油氣探勘部分，會和對方進行相關合作，並提及對方也希望和台灣加強經貿合作，此部分會跨部會進一步討論。（編輯：張良知）1110210