與台灣建交？索馬利蘭外長：雙邊關係層級已是最高

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（中央社記者鍾佑貞台北11日電）台灣與索馬利蘭2020年相互設處後，是否建交引發關注。來台訪問的索國外長瑞格薩今天表示，無論台索是否屬正式外交關係，雙邊關係可說是層級最高，且未來只會更好。

瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）8日率團訪台，期間晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮等政要，今天上午與同行的財政發展部長希瑞（Saad Ali Shire）等舉行記者會。

面對媒體接連提問雙邊建交的可能性及時間表，瑞格薩先稱不解為何大家拘泥於兩國關係性質，並說台灣與索馬利蘭的關係「可以說是最高層級、最佳的多面向關係」；這段關係是否為正式外交關係，「就給各位決定」，實質上，台索關係已經是最好，未來只會更好，比台北101更高更好。

瑞格薩強調，索馬利蘭是主權國家，有自己的領土、人口、政黨、司法及民主體制、貨幣及護照等，「我們決定與誰正式往來」。此外，與索馬利蘭互動時，也須符合兩項要件，一是尊重索馬利蘭是一個國家，而非附屬他國之處，第二項要件是，雙邊互動必須真誠，不附帶任何條件或是進行交換利益。

希瑞說，台灣與索馬利蘭擁有共同理念、原則、價值及利益，雙邊關係互惠互利。台灣跟索馬利蘭也對國際社群有所助益，「我們的關係沒有傷害到任何人」，世界應予支持。

瑞格薩談到此行訪台是否受中國打壓，及如何因應索國內部與中國往來的呼聲等議題時重申，沒有任何國家可以替索馬利蘭決定與誰交往，及交往幅度、深度。索馬利蘭依自己的意志行事，「不會讓中國或其他國家替我們做決定」。

媒體詢問台灣與索馬利蘭互設代表處後，雙邊關係的實質進展，瑞格薩表示，台索在科技、資通訊、貿易、醫療及農業等多面向持續合作，其中醫療方面尤其重要，這項合作也增強台灣的國際影響力。

海巡交流方面，瑞格薩說，索馬利蘭需增加海巡能量，如訓練相關人員及取得無人機、巡邏船等裝備，以更有效打擊海盜活動、恐怖主義及非法漁業等，並確保索國海岸線安全。他也說，下午有望與海巡署長周美伍討論海巡合作事宜，盼台灣及美國等國提供相關協助。（編輯：謝佳珍）1110211