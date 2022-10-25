外交替代役男派遣恢復疫前規模 65名役男赴14國家

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（中央社記者葉素萍台北25日電）外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今天說，外交替代役男幾乎已完全恢復到疫情前的派遣規模，今年總共將派遣65名役男至14個國家，其中，索馬利蘭是首度派遣。

外交部今天召開例行記者會，外交部國經司長蔡允中表示，目前全球疫情已逐漸緩解，外交部通盤考量各國疫情及人力需求，今年第22屆外交替代役總共將派遣65名役男至14個國家。

蔡允中說，這些國家包括亞太地區的馬紹爾群島、斐濟、吐瓦魯、帛琉及諾魯；非洲地區的史瓦帝尼及索馬利蘭；拉美及加勒比海地區的聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、宏都拉斯、瓜地馬拉及巴拉圭，其中，索馬利蘭是首度派遣。

蔡允中表示，這65名役男已於9月中旬由內政部役政署召集赴成功嶺接受基礎訓練，9月27日開始接受為期4週的外派前專業訓練，預計於10月28日結訓後，自11月上旬起陸續派赴海外服役。

外交部指出，外交替代役是培育援外人才的重要管道，成效頗受各界肯定。這屆役男是自108年末疫情爆發以來，恢復派遣海外服役的第2年，幾已完全恢復至疫情前的派遣規模。（編輯：翟思嘉）1111025