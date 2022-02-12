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索馬利蘭外長結束訪台行程 揮手比讚告別

2022/2/12 19:38（2/12 19:46 更新）
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索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）（左2）日前率訪問團來台，12日晚間結束行程搭機返國，登機前向現場人員揮手、比讚告別。中央社記者葉臻攝 111年2月12日
索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）（左2）日前率訪問團來台，12日晚間結束行程搭機返國，登機前向現場人員揮手、比讚告別。中央社記者葉臻攝 111年2月12日
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（中央社記者葉臻桃園機場12日電）索馬利蘭外交部長瑞格薩8日率領訪問團來台，期間晉見總統蔡英文、會晤外交部長吳釗燮等官員，今天晚間7時許結束行程搭機返國，在登機前向現場人員揮手、比讚告別。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率領的訪問團，8日晚間10時許搭乘阿聯酋航空公司EK-366班機抵台，今天晚間結束訪問行程，經由國賓門、搭乘阿聯酋航空公司班機EK-367離台，表訂晚間7時20分起飛。

瑞格薩率領訪團在8日至12日的訪台期間，晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人。

蔡總統9日接見瑞格薩時提到，新朋友已變成好朋友，索馬利蘭成為台灣在東非地區拓展非洲計畫重要據點；瑞格薩則說，索馬利蘭有權與其他國家建立和平友好外交關係，任何脅迫無助區域與世界和平。

台灣與索馬利蘭2020年相互設處後，是否建交引發關注。來台訪問的索國外長瑞格薩11日受訪時表示，無論台索是否屬正式外交關係，雙邊關係可說是層級最高，且未來只會更好。

外交部7日透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。（編輯：方沛清）1110212

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