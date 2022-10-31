國合會首派外交替代役赴索馬利蘭 支援資訊公衛合作

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）國合會昨天舉辦外交替代役結訓典禮，今年外交替代役恢復常態，將派遣65位役男前往14國投入援外技術工作，其中包括首度派遣6位外交替代役男到索馬利蘭，支援索國資訊、公衛護理與農產行銷等合作。

國合會發布新聞稿指出，昨天舉辦第22屆外交替代役專業訓練結訓典禮，由外交部次長俞大㵢主持，內政部役政署長沈哲芳、國合會副秘書長史立軍、外交部國經司長蔡允中等到場觀禮。

國合會表示，今年外交替代役派遣計畫恢復常態，共計65名替代役役男將啟程前往亞太、非洲、加勒比海及中南美等14個國家服勤，加入台灣技術援外的行列。

國合會指出，今年派遣國家中，「索馬利蘭」是首度派遣外交替代役男，有6名役男即將赴任索國加入援外工作，包含3名「資訊」專長役男，將配合計畫協助政府部門及醫療機構資訊效能提升，「公共衛生」及「護理」專長役男將協助改善索國孕產婦及嬰兒保健體系，另一名「行銷」專長役男將協助農民建立蔬果產銷鏈。

俞大㵢致詞時表示，他曾在拉丁美洲服務，對外交替代役的努力與付出深感光榮，他期勉役男在國外能發揮所學，為台灣外交工作注入更多活力。

俞大㵢提醒役男，時刻記住自己身負台灣援外合作的使命，不僅是一份責任，也是一份榮譽，同時以謙虛心胸去認識尊重駐在國不同的文化與風俗。

沈哲芳則分享過去赴海外訪視役男服勤的自身經歷，透過與當地居民互動交流，親眼見證外交替代役的卓越表現，協助台灣與友邦的交流不限於政治層面，而是更深入基層。

國合會表示，役男派遣前接受4週專業訓練，內容包含語言訓練、國際禮儀、健康防疫、公益服務講座、體適能及文化調適等課程，藉此強化役男的外語溝通和自我照護能力，為其未來8個月的海外服勤生活做足準備。

國合會也特別邀請歷屆優秀的退役役男，前來與役男們分享海外服勤及生活經驗，勉勵即將啟程的第22屆役男承先啟後、貢獻所學。

國合會表示，外交替代役開辦迄今22年，共派遣1573名役男，對台灣援外工作貢獻卓著，歷屆共計140位退役役男曾參與國合會國內及駐外相關工作，目前有5位退役者擔任團長、8位擔任計畫經理、43位擔任技術人員，亦有多位現為政府或社會中流砥柱，充分彰顯外交替代役培育台灣涉外人才的具體成效。（編輯：林克倫）1111031