「想孕」有「好孕」 高醫催生索馬利蘭種子教師

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）非洲國家醫療資源貧乏，難產及嬰兒夭折是台灣數十倍數。高醫大附設中和紀念醫院扮演促進索國孕產婦與新生兒健康推手，透過無種自教師培訓，讓索國人民「想孕」都是「好孕」。

台灣在2020年2月與非洲的索馬利蘭進行雙邊交流。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿表示，透過與財團法人國際合作發展基金會、索馬利蘭衛生部三方合作，自2021年1月起展開為期3年的「孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」。

首批8名種子教師已於今年5月至8月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行期間突破萬難來高醫受訓。第二批8名醫護理人員，也飛越8000多公里，再經7天自主防疫後，日前抵高醫婦產部、小兒部及護理部接受為期6週臨床訓練。

高醫提供數據指出，索馬利蘭孕產婦死亡率為台灣的45.7倍、嬰兒死亡率為台灣的24倍、新生兒死亡率為台灣1.7倍。在第二批學員開訓典禮中，高醫副院長戴嘉言表示，期望將台灣的優秀孕產婦、嬰兒及新生兒照護技術毫無保留地傳遞給索馬利蘭，這也是高醫繼2015年協助索羅門群島達成聯合國千禧年宣言目標後，再次呼應聯合國永續發展目標降低孕產婦死亡率及新生兒死亡率所承擔的重要任務。

高醫也在第一批學員返國後，派婦產部醫師方嘉宏、小兒部醫師蘇品淳及護理部護理師魏秀芳等人親赴索國驗收成果。剛返國的方嘉宏說，索馬利蘭一般家庭普遍生育11人，其中2、3人夭折。而接生多靠助產士，只有需要手術時才由醫師接手。

當地助產士雖然隨叫隨到，大部分都住在深山裡，年齡約60至65歲。這次在索國訓練的對象也包含助產士，很難得召集當地各山區部落助產士，透過翻譯教導自然生產原理，還有早期發現可能併發症及初步處理。

高醫新聞稿指出，盡管當地產婆接生技術熟練，但在訓練過程中，方嘉宏堅持讓所有產婆都須使用模具模擬生產過程，不僅讓她們感受到台灣醫師的用心與認真教學，也是產婦安全考量。下課後助產士學員跳起歌舞表達感謝，讓方嘉宏感受到為不同宗教、文化、膚色、教育及環境等的生命盡到實質傳承與幫忙，也是他前進非洲醫療支援最有價值地方。

方嘉宏也觀察到當地醫院，除了掛號及開刀房桌上各有1台電腦外，其他醫療單位幾乎都沒有電腦設備。高醫除協助訓練醫療外，也協助他們做醫療資訊的開發。另外，台灣在疫情嚴峻期間仍直接派遣專業人力，配合部分物資援助，實際訓練當地的專業人士成為種子教師，希望將來他們能自我訓練下去。

高醫結合婦產部、小兒部、麻醉科、急診部、營養部、護理部、國際醫療中心、小港醫院、大同醫院等資源，融合上次訓練經驗及赴索訪視經驗，量身訂製符合當地訓練課程，提升醫護人員專業技能，也期盼未來種子教師將台灣照護經驗帶回索國，協助當地改善婦幼醫療品質，提升醫療衛生能量，讓索國人民「想孕」都是「好孕」。（編輯：孫承武）1111227