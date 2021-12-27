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疫苗混打 高端接種據點官網可查

2021/12/27 22:12（12/27 23:17 更新）
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）高端疫苗今天發布新聞稿表示，因應民眾持續不斷詢問何處可以接種高端COVID-19疫苗，將於官網定期更新全台可接種高端疫苗的醫療院所，以供有需求民眾檢索。

高端表示，配合中央流行疫情指揮中心公告「第三劑（追加劑）與基礎加強劑接種」政策，全面開放民眾第二、第三劑可混打不同廠牌的疫苗；目前全台皆有高端COVID-19疫苗施打處，官網將定期更新全台可接種的醫療院所，建議施打前兩日，先致電各縣市衛福部醫院、當地衛生局疾病管制科或衛生所進行確認。

高端於新聞稿中指出，有關高端疫苗與AZ的第三劑混打數據，部立桃園醫院鄭健禹醫師團隊於12月15日在國際生醫資料庫medRxiv發表兩劑AZ疫苗後、第三針混打高端疫苗臨床試驗期間分析數據。

高端表示，數據顯示，以高端作為AZ疫苗的「異源免疫增強」（heterologous booster）第三劑施打，安全耐受性極為優異，且在用以評估免疫生成性的數據上，以高端疫苗作為第三劑追加免疫一個月後，數值比兩劑AZ疫苗施打3個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍。（編輯：張良知）1101227

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