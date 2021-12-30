傳高端聘拜登顧問胞弟任說客 爭取美國認可疫苗

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC報導，白宮顧問史提夫．芮契提（Steve Ricchetti）的胞弟傑夫．芮契提（Jeff Ricchetti）打算代表台灣的高端疫苗生物製劑股份有限公司擔任說客。

根據CNBC率先檢視一份新的遊說揭露報告，高端公司本月稍早聘僱傑夫．芮契提擔任說客。

登記表格顯示，傑夫．芮契提12月中申請替高端遊說，根據文件內容，他將著重在「美國接受入境外籍旅客接種COVID-19疫苗的相關議題」。高端研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗僅在台灣獲准使用。

CNBC報導，延攬傑夫．芮契提擔任說客，代表高端積極爭取讓高端疫苗獲得批准，讓打過這款疫苗的旅客能搭機赴美，並擴大對總統拜登政府的影響力。美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站目前未將高端疫苗列為可接受抵美旅客接種的疫苗。

傑夫．芮契提與高端都尚未回覆置評請求。

根據公開紀錄，傑夫．芮契提是高端聘僱的第一位說客。自拜登政府上任以來，傑夫．芮契提有許多新客戶找上門，包括美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）。拜登最近將一兆美元的基礎建設法案簽署成法，這項法案能獲國會支持，他的哥哥史提夫．芮契提助了一臂之力。

傑夫．芮契提先前曾替葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline Plc）、地平線製藥公司（Horizon Therapeutics）與Vaxart Inc等醫療業者向拜登上任後的白宮遊說，但他今年稍早告訴CNBC，他不打算再代表客戶直接向白宮遊說。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101230