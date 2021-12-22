Novavax疫苗獲批准 世衛第10支緊急使用疫苗

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美國Novavax醫藥公司研發的Nuvaxovid疫苗21日獲世衛批准，列為緊急使用清單上的第10支疫苗。（路透社）

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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天批准美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的Nuvaxovid疫苗，列為世衛緊急使用清單（EUL）上第10支COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

法新社報導，兩劑型的Nuvaxovid疫苗已於20日先獲歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）評估後批准。

世衛緊急使用清單上的其他9支COVID-19疫苗，包括本月17日獲得批准的Covovax疫苗，這是諾瓦瓦克斯公司許可印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的另一版疫苗。

清單上的疫苗還包括輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，共2支，歐洲版和印度版各算1支）、印度的Covaxin，以及中國的國藥和科興。

根據兩項分別在英國和美墨共針對逾4萬5000人的大型臨床試驗結果，Nuvaxovid預防有症狀病例的有效性約達90%。

在另一份文件中，世衛的免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation）建議，Nuvaxovid可開放給18歲以上民眾使用，2劑間隔3到4週。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1101222