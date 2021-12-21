歐盟執委會批准Novavax疫苗 抗疫添利器

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歐盟執委會20日授權使用美國諾瓦瓦克斯醫藥公司研發的COVID-19疫苗，成為歐盟各國可以使用的第5種官方疫苗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐盟執委會今天授權使用美國諾瓦瓦克斯（Novavax）醫藥公司研發的COVID-19疫苗，成為歐盟各國可以使用的第5種官方疫苗。數小時前，這款疫苗甫獲歐盟藥品管理局（EMA）授權使用。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）發表聲明說：「在Omicron變異株快速傳播的此時，以及在我們必須加強接種並供應追加劑的情況下，我對今天授權諾瓦瓦克斯疫苗使用感到特別高興。」

「歐盟現已有5種授權使用的疫苗，這是個多元組合，既有以新穎技術信使核糖核酸（mRNA）製成的疫苗，也有像諾瓦瓦克斯這樣使用傳統重組蛋白技術製成的疫苗。」（譯者：張佑之）1101221