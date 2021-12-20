更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情2/300

Omicron擴散歐洲28國 逾4000病例

2021/12/20 22:57（12/21 22:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐洲疾病預防管制中心20日公布，歐盟及歐洲經濟區有28國通報出現Omicron病例，英國通報7例與Omicron相關的死亡事件。圖為英國倫敦民眾接種疫苗。（圖取自twitter.com/SadiqKhan）
歐洲疾病預防管制中心20日公布，歐盟及歐洲經濟區有28國通報出現Omicron病例，英國通報7例與Omicron相關的死亡事件。圖為英國倫敦民眾接種疫苗。（圖取自twitter.com/SadiqKhan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐洲疾病預防管制中心今天公布，歐盟及歐洲經濟區已有28國合計4691的Omicron變異株病例，值得關注的是英國通報7例與Omicron相關的死亡事件。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）公布歐盟27成員國以及包括冰島、列支敦斯登和挪威等國的歐洲經濟區（EEA）感染COVID-19（2019冠狀狀病毒疾病）Omicron變異株的資訊，表示自12月16日至19日新增1533例，總感染病例增至4691例。

合計28國通報出現Omicron確診病例，以挪威2060例、丹麥726例、法國347例、德國249例等較多。

此外，值得關注的是，已脫離歐洲聯盟（EU）的英國報告7起與Omicron相關的死亡事件。

由於Omicron傳染力強，在歐洲每2至3天病例數成長一倍，以此趨勢下去，歐盟近日表示，明年元月Omicron將成為歐洲的主流病毒株。

歐盟為對抗Omicron，19日宣布與輝瑞/BNT達成協議，將加速向成員國提供疫苗，2022年第1季輝瑞/BNT將額外提供2000萬劑，再加上原本採購協議的1億9500萬劑，將使明年第1季疫苗供應達到2億1500萬劑。（編輯：馮昭）1101220

延伸閱讀
歐盟執委會批准Novavax疫苗 抗疫添利器英國Omicron死亡病例增至12人 104例住院Omicron襲歐耶誕變調 荷蘭重回封鎖狀態丹麥關電影院WHO：Omicron若進入社區 1.5至3天內確診數倍增Omicron Delta流感夾擊 拜登警告未接種者將臨暗黑冬季專題／2021當我們疫起走過 26張精選照片回顧Omicron擴散 歐洲疾管中心：22國通報逾700病例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀