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拚生成式AI 凌羣電腦對今年營運審慎樂觀

2025/6/20 18:36
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（中央社記者何秀玲台北20日電）系統整合廠凌羣電腦總經理劉瑞隆今天指出，今年凌羣在生成式AI、交通與零售等陸續有不錯成果，將透過軟硬體創新服務，助客戶轉型，對今年營運持審慎樂觀態度。

凌羣電腦今天舉辦「凌羣50週年慶祝會」。劉瑞隆會後表示，隨著AI技術發展，凌羣在生成式AI應用發展具有突破，包含在AI政府方面，與行政院人事行政總處合作開發「WebHR_GPT生成式AI人事法規查詢服務系統」。

另外，凌羣也投入智慧型服務機器人設計開發，並跨入智慧零售領域，協助家樂福完成智能食譜，並持續投AI工具發展應用。

他也表示，凌羣電腦在交通方面近年陸續都有成果，近年來更參與高鐵新一代旅客服務系統、台鐵全線列車及站務資訊顯示系統、桃園機場第三航廈資通訊系統規劃建置。

海外市場方面，他說，遠通電收ETC多車道無閘門設計輸出到泰國，由凌羣負責ETC後台系統建置；多年前凌羣資料庫系統也已進軍日本市場，而巴西與義大利則由經銷商負責銷售凌羣自有研發產品。

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凌羣電腦今年以「全方位資訊資安整合服務平台」，揮軍中東市場，提供涵蓋IT（資訊科技）、IoT（物聯網）、OT（營運技術）等資安管理與監控的全面解決方案，他表示，未來海外市場可望持續成長。

近期新台幣升值，因凌羣電腦以進口為主，匯率變動影響不大，但若客戶端受衝擊，凌羣也難以完全置身事外。（編輯：張均懋）1140620

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劉瑞隆
凌羣劉瑞隆：掌握生成式AI突破 賦能軟硬體衝營運
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