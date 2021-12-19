Omicron襲歐耶誕變調 荷蘭重回封鎖狀態丹麥關電影院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高傳染力的Omicron變異株肆虐下，荷蘭18日宣布耶誕節將實施防疫封鎖措施。圖為阿姆斯特丹街頭民眾戴口罩。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙18日綜合外電報導）歐洲正試著控制不斷攀升的COVID-19病例數，高傳染力的Omicron變異株肆虐下，荷蘭今天宣布耶誕節將實施防疫封鎖措施，英國倫敦則宣布「重大事件」狀態。

綜合法新和路透社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天宣布，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，所有非必要商店、文化和娛樂場所都必須暫時關閉至明年1月14日，學校則至少將關閉到明年1月9日。住家訪客人數方面也面臨更嚴苛的限制，每戶住家最多2名訪客，室外群聚也以2人為限。

呂特在電視轉播的記者會上表示：「用一句話來總結，就是荷蘭將從明天起恢復進入封鎖狀態。」他表示，現在若不採取行動，「醫院將陷入無法想像的境地」，尤其是各大院所都已縮減其他照護，將人力物力挪給COVID-19患者。

荷蘭傳染病專家范迪索（Jaap van Dissel）指出，Omicron預料將於耶誕節到跨年夜這段期間成為荷蘭最主流的變異病毒株。

雖然荷蘭超過85%成人已接種疫苗，已接種加強針的成人卻不到9%，是歐洲接種率最低的國家之一。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）今天通報，過去24小時新增1萬4616人染疫，自疫情爆發以來，境內共有逾290萬例確診，2萬420例死亡。

Omicron肆虐歐洲，遭殃的不只有荷蘭。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前警告，Omicron可能會在明年1月中旬成為歐洲的主流病毒株。

在英國，確診病例總數本週內連續3天飆破紀錄，促使當局制定新規，傳出也正在考慮實施另一波防疫封鎖行動。

而倫敦新增病例多為Omicron後，市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布首都處於「重大事件」狀態，稱病例激增情況「極度令人擔憂」。

英國的情況，讓德國衛生局處宣布將英國列為COVID-19高風險國家，意味將對旅客實施更嚴格的限制措施。這項作法將於格林威治時間19日23時01分生效，代表英國入境旅客不論是否已接種疫苗，都必須接受2週的隔離檢疫。

在法國，科學小組敦促政府針對新年慶祝活動實施「重大限制措施」，首都巴黎則已宣布將取消香榭麗舍（Champs Elysees）所有活動。

愛爾蘭下令酒吧和餐廳須於晚間8時打烊；丹麥則關閉電影院和其他場所。

此外在疫苗方面，歐洲各國也在努力推動施打加強針，並擴大疫苗接種計畫，將兒童納入接種名單。

葡萄牙數以萬計12歲以下孩童本週末開始接種第1劑COVID-19疫苗。法國也將於22日開始讓兒童接種疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101219