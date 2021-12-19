Omicron來襲 荷蘭封城民眾混亂商家叫苦

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（中央社阿姆斯特丹19日綜合外電報導）為了抑制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株導致的疫情飆升，荷蘭今天開始實施封鎖措施，購物街關閉，民眾的耶誕節計畫全被打亂。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）昨天晚間宣布迅速關閉商家的決定，從今天起至少到2022年1月14日間，除了必要性商店以外都必須關閉，餐廳、理髮廳、健身房、博物館和其他公共場所也都是。

這個消息震驚許多荷蘭人，因為耶誕節和新年將屆。許多人昨天趕出去準備禮物和食物，並在最後一刻理髮。

餐旅業工作人員要求賠償假期期間損失的收入，而健身房老板強調在健康危機期間鍛鍊身體的重要性。

荷蘭餐旅業服務協會表示：「在如此重要的一個月關閉所有的酒吧和餐廳，會令人非常痛苦和影響重大。我們需要賠償和退場策略。」

所有學校將從20日起停課，提前一週展開耶誕假期，至少關閉到1月9日。當局同時建議每個家庭最多接待不超過兩名訪客，室外聚會也限制最多兩人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1101219