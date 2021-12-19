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疫情18/300

德將英國列COVID高風險國家 入境者須隔離2週

2021/12/19 19:40（12/19 21:50 更新）
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（中央社柏林18日綜合外電報導）Omicron變異株肆虐英國，使確診數激增，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布進入「重大事件」狀態；德國衛生當局今天晚間宣布，英國已被列入COVID-19高風險國家名單。

隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（RKI）表示，這一轉變將於明天午夜生效，來自英國的入境者無論是否已打疫苗，都必須進行為期兩週的隔離。

英國現被列為COVID-19的「變種病毒區」（variant zone）；這是針對風險最高國家的類別。

德國外交部在其網站指出：「英國和北愛爾蘭受COVID-19嚴重影響。一種傳染力很強的新變異株也已被發現。」

過去7天，倫敦通報了超過6萬5000例新個案，過去24小時內則有2萬6418例，創疫情爆發以來新高。

除隔離措施，德國只允許國民或住在德國的外籍人士得以從英國入境。這項新規適用於所有交通工具，所有赴德者都須進行PCR檢測。

法國等數個歐洲國家也已採取行動，限制從英國入境的旅客。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1101219

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