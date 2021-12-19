布林肯出訪專機2機組人員確診 整團累計3人染疫

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國空軍發言人18日表示，上週協助美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪英國和東南亞的2名空軍機組人員確診罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

路透社報導，先前未對外曝光過的這兩起新病例，讓布林肯出訪專機上採驗COVID-19呈陽性反應的人數來到3人。國務院15日透露，布林肯訪團1名隨團記者也確診。

空軍並未說明機組人員是在布林肯出訪的哪一站確診。該確診隨團記者在抵達馬來西亞首都吉隆坡後進行採檢，14日晚間驗出病毒陽性反應，目前仍在隔離中。

空軍發言人昨天晚間透過電子郵件向路透社表示：「兩名（確診）機組人員都已完整接種疫苗。兩人都沒有與國務卿或高層人員有過密切接觸。」還說1名機組人員無症狀，另1人目前症狀輕微。

這名發言人還說，確診的兩人都遵循東道國的防疫規範，指出兩人都在驗出確診的地點被安排下機。

布林肯先後造訪印尼和馬來西亞後，原定16日在曼谷與泰國官員會面，但這次3國行的最後一站取消。國務院發言人表示，布林肯告訴泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai），出於謹慎，他將返回華府。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日表示，「布林肯與高層人員」在訪團隨行記者確診後採檢，結果均為陰性，不過普萊斯的聲明並未提及與布林肯搭機隨行的其他人員。

國務院發言人今天被問及這兩名確診機組人員一事時，並未在聲明中直接提及兩人，而是表示「關於此事，我們依循染疫接觸追蹤標準並符合疾病管制暨預防中心（CDC）指引，通知確診者的密切接觸對象」。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1101219