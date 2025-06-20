一銀：新台幣升值影響房貸承作空間 以首購優先

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（中央社記者張璦台北20日電）第一金股東會今天登場，董事長邱月琴提到，美國優先與關稅政策，加上匯率波動，短期難免衝擊金控業獲利，公司將多管齊下力求穩健獲利。一銀總經理周朝崇則說，新台幣升值將影響房貸承作空間，但仍將配合政策，優先承作無自用住宅者。

第一金控今天舉辦股東會，通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.95元、股票股利0.25元。第一金控暨第一銀行董事長邱月琴表示，過去一年以穩固經營基磐，提升核心優勢與經營格局，除調整集團獲利結構之外，也落實法遵執行，深化風控能力，更專注於履行ESG（環境、社會、公司治理）。

邱月琴指出，2024年集團及銀行子公司獲利再創新高，第一金控稅後淨利253.59億元，年增近13%，每股稅後盈餘（EPS）為1.81元；第一銀行稅後淨利達238.06億元，年增逾10%；銀行以外子公司稅後淨利合計達23.16億元，年增近30%，獲利占比更提高至8.8%。

展望全球景氣，邱月琴表示，美國總統川普的美國優先與關稅政策，加上匯率波動的影響，短期金控業獲利受衝擊勢所難免；第一金將掌握全球經貿變化，盡力減緩負面影響，既有核心業務及數位轉型計畫仍將加速推進，力求穩健獲利，達成永續經營韌性目標。

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此外，銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。由於近來新台幣升值，銀行外幣存款換算新台幣後的金額將縮水，媒體亦關心此現象是否壓縮可承作房貸量能。

周朝崇受訪指出，一銀依銀行法第72條之2設算比率約為28.03%，新台幣兌美元升值1元，將使72條之2設算比率增加約0.15個百分點；他並強調，目前一銀房貸政策以無自用住宅者為優先承作對象。談及房市走勢，他則認為，成交量會縮小，價格則需端視區域，呈現微跌盤整。（編輯：林家嫻）1140620