國分太一宣布無限期暫停演藝活動 未說明原因

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）50歲TOKIO成員國分太一今天宣布無限期暫停演藝活動，表示「多年來過於天真、自滿，行為上有所欠缺，將無期限暫停所有活動，進行反省」，但未說明具體細節。

株式會社「TOKIO」更新官網，以「關於本公司旗下藝人的通知」為標題，宣布「由於確認國分太一有違反規定的情況，經過與本人協議後，為了促使他深刻反省，決定自6月20日起，無限期停止所有活動。」

國分太一發表個人聲明表示，「這次事件，對所有相關人士以及一直以來支持我的粉絲造成極大困擾，對此我由衷致歉。」

他指出，「長年的活動，讓我對自己所處的立場缺乏認識，想法過於天真、自滿、行為上有所欠缺，是導致這次結果的根本原因。我將無限期暫停所有活動，進行深刻反省。」

株式會社「TOKIO」在2021年4月由城島茂、松岡昌宏與國分太一共同成立，是傑尼斯事務所旗下藝人獨立開公司的首例。國分太一擔任副社長，負責企劃。公司在2024年4月與STARTO ENTERTAINMENT簽訂經紀合約。

日本電視台稍早也召開記者會，確認國分太一過去存在多項違反規定的問題行為，決定讓他退出目前主持的綜藝節目。

然而，儘管在場記者不斷追問，日本電視台管理層始終不願意透露所謂「違反規定」的行為內容，不斷跳針以「涉及隱私」拒絕回答。

日本電視台代表取締役社長福田博之表示，相關事件於5月27日被發現，隨後委託外部律師展開調查，最終決定讓國分太一退出節目。基於保護隱私考量，沒有公開事件詳情，也未說明是否有受害者，但表示「並非刑事問題」。

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由於事件詳情尚未公開，日本媒體與輿論討論熱烈，普遍認為國分太一的行為可能有涉及金錢、異性、職場騷擾、違反契約等方面的可能性。

日媒推測，從昨天傳出消息，到他今天閃電宣布暫停演藝活動，時間相當短，因此「應該相當證據確鑿」。（編輯：陳慧萍）1140620