桃園男涉施暴繼子釀昏迷 一審判刑7年10月

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園吳姓男子涉多次對3歲繼子施暴，甚至因不滿繼子大便在褲子上，涉推繼子撞洗手台導致昏迷，桃園地方法院依成年人故意對兒童犯傷害及殺人未遂罪判刑7年10月，可上訴。

桃園地檢署起訴書指出，吳男（24歲）去年3月間成為3歲男童的繼父，他常帶男童到任職的超商上班，卻涉多次以拳頭或棍棒毆打男童，造成男童多處受傷、流血。

起訴書表示，吳男去年6月26日因男童大便在褲子上涉毆打男童，去年7月1日又因男童不承認大便在褲子上一事涉再度毆打，甚至涉將男童推去撞洗手台，造成男童硬腦膜下出血、左眼眶及右鎖骨骨折等，後因男童失去意識送醫急診，全案才曝光。

檢方認為吳男犯後態度不佳，依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，建請從重量刑5年6月。桃園地方法院審理時，吳男承認長期毆打男童，但辯稱自己也是從小被打到大，並否認有殺人意圖。

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法院合議庭根據男童的生母與舅舅證詞等，認定吳男就是在浴室涉推倒男童，導致男童撞到洗手台、硬腦膜下出血，且吳男暴力行為導致男童撞上洗手台後昏迷，顯示吳男對於繼子是否會因此死亡完全不在意，足以認定犯行成立。

合議庭審酌，吳男涉對年幼無助的孩童施加嚴重肢體暴力，案發後還企圖推卸責任給男童的哥哥，並否認有殺人意圖，顯見毫無悔意，昨天依成年人故意對兒童犯傷害罪及殺人未遂罪，判處有期徒刑7年10月，可上訴。（編輯：戴光育）1140620