台水董事會通過 李嘉榮、李丁來續任董事長與總經理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）台灣自來水公司今天舉行第51次股東常會，適逢董事與監察人改選，會後召開第22屆第1次董事會議，通過經行政院核定董事長職務由李嘉榮續任，現任總經理李丁來也續任。

台水透過新聞稿表示，去年完成「桃園-新竹備援管線工程」並持續推動「大安大甲溪聯通管工程」及「離島地區供水改善計畫第二期」等專案；在降漏方面，全年汰換管線達592公里，漏水率降至11.99%。

台水說明，儘管環境艱困，營運資產逐年增加，相對增加折舊費用、電費調漲致動力費逐年攀升與借款平均利率提高致利息費用增加等因素，造成整體營運成本急遽驟升的嚴峻經營環境，台水仍積極改善無自來水地區用水環境，推動「無自來水地區供水改善計畫第4期」延管工程。

台水指出，該計畫111年至113年執行期間計2.91萬戶受益，尤其大幅提升屏東供水普及率，由105年49.39%提升至113年71.65%，成長超過2成，全台普及率達95.04%；亦積極投入綠能建設，完成110處太陽能光電系統，年發電量8374萬度及年減碳達3萬9695公噸CO2排放量，並同步推動建置小型水力發電。

此外，為提升AI應用能力，台水透過「AI聲學地下漏水檢測系統」收集超過30萬漏水音特徵信號，建立資料庫與判斷模型，大幅提升偵測漏水準確率至80%以上，榮獲2024年IWA專案創新獎。

同時，運用AI技術優化水處理過程，監控抽水機運行效率及自動調整淨水過程的加藥量，預期降低20%至30%電費支出及降低整體藥劑使用量約25%，提升水質穩定性、減少維修成本及人力負擔，落實行政院「AI產業化，產業AI化」政策目標。

透過 Google News 追蹤中央社

台水表示，本次股東會適逢董事與監察人2年1任的改選，台水選出15名董事（含2名獨立董事）及5名監察人，會後隨即召開第22屆第1次董事會議，通過經行政院核定董事長職務由李嘉榮續任，總經理職務亦由李丁來續任，並舉行董事長暨總經理就任宣誓典禮，在經濟部常務次長賴建信監誓下正式就任。

李嘉榮強調，面對「旱澇交替、一手抗旱、一手防汛」經營現況，公司務求將天災所致衝擊降至最低，積極落實「開源、節流、調度、備援、管理」5大方向策略，並依據行政院長卓榮泰指示，因應氣候變遷透過「新治水、新供水、降漏水」3大策略，推動系統性治水、有效調度全台水資源、努力降低漏水率，持續提升供水韌性與強化應變能力。（編輯：張若瑤）1140620