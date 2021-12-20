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疫情7/300

英國Omicron死亡病例增至12人 104例住院

2021/12/20 17:26（12/20 17:31 更新）
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國副首相拉布（Dominic Raab）今天告訴泰晤士電台（Times Radio），英國目前共通報12起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株死亡病例，及104例住院病例。

在被問到政府是否會在耶誕節前實施進一步防疫限制措施，以遏止COVID-19疫情擴散時，拉布表示，他不能做出任何保證。

拉布告訴天空新聞網（Sky News）：「我無法很快地肯定保證。」他強調，內閣官員將持續檢討最新取得的數據。

英國「衛報」昨天刊登首相強生（Boris Johnson）與10多人在唐寧街官邸飲酒開趴的照片，報導指出，照片是在2020年5月，也就是英國仍處於COVID-19疫情封城期間拍攝。拉布強調，當時並非在開派對。

路透社報導，照片中可見強生與抱著新生兒的妻子凱莉（Carrie），與另外2人坐在唐寧街官邸花園內，享用起司和酒。

拉布告訴泰晤士電台：「唐寧街將那個花園當成工作場所，並沒有違反（防疫）規定。」

「我真的不認為那個可以被歸類為派對，我不認為那是開趴。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1101220

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