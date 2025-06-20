永豐金改派銀行董事 訴求專業多元互補功能

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（中央社記者張璦台北20日電）永豐金控董事會今天通過子公司永豐銀行董事派任人事案，現任5位董事及1位獨立董事續任，包括永豐銀董事長曹為實、永豐金董事長陳思寬；新任董事為何奕佳，新任獨立董事為何登堂、馬文玲。

永豐銀行新任董事會擬於7月1日通過曹為實續任銀行董事長。

永豐金控董事會今天通過子公司永豐銀行董事派任人事案，永豐金表示，銀行新任董事人選兼具專業、多元及互補性，將有效推動永豐金控「效率、科技、整合、跨境、永續」3年五大策略落地，並注入永豐銀行全方位成長動能，追求未來銀行提升品牌知名度及影響力，為股東創造更大價值。

永豐金指出，在新任銀行董事會9位董事成員中，現任5位董事及1位獨立董事續任，包括董事長曹為實、金控董事長陳思寬、金控總經理朱士廷、總經理莊銘福及金控財務長許如玫、獨立董事蘇志正。

新任董事部分，永豐金表示，何奕佳為美國布朗大學政治系畢業，現任永豐餘生技董事長、上善人文基金會及永豐基金會董事。她創立「Green & Safe」品牌及通路，長期致力於環境保護與ESG實踐，創立「山海樓」連續6年獲得米其林一星及4年米其林綠星的肯定，希望借重她在推展品牌影響力的經驗，為銀行注入品牌知名度成長動能及強化客戶認同。

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新任2位獨立董事方面，永豐金指出，何登堂是美國喬治華盛頓大學企管碩士，歷任花旗銀行副總裁、中國信託副總經理及惠譽信評台灣區總經理。他擁有超過30年企業資歷，對於信用風險、資本市場商品、直接股權投資、衍生性金融商品、企業財務、財務顧問、私募併購、首次公開發行、策略規劃、新事業發展與企業行政管理等領域，具有深厚且全面的專業能力。

另一位新任獨董馬文玲，畢業於交通大學管理科學研究所碩士，歷任野村投信總經理、安本標準投信總經理、業務行銷長、渣打銀行財富管理負責人、瑞士銀行投資商品暨服務部主管、匯豐銀行財富管理部主管、投資與保險主管、花旗銀行消費金融投資事業處經理。她是現任永豐金控獨立董事，對於財富管理、基金及金融商品，通路運營有深厚經驗及能力。（編輯：張均懋）1140620