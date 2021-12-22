更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗4/300

Omicron來襲以色列估確診數遽增 60歲以上長者擬打第4劑

2021/12/22 07:27（12/22 08:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為防Omicron變種病毒，以色列專家建議60歲以上長者及醫療工作者接種第4劑疫苗。圖為一名以色列婦人8月時施打追加劑。（美聯社）
為防Omicron變種病毒，以色列專家建議60歲以上長者及醫療工作者接種第4劑疫苗。圖為一名以色列婦人8月時施打追加劑。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉22日專電）COVID-19的Omicron變異株席捲全球，以色列專家組建議對60歲以上長者和醫療工作者施打第4劑疫苗。總理班奈特說，感染遽增「很快會發生」，病例數估將每3天倍增。

「國土報」（Haaretz）報導，衛生部總幹事料於數日內批准專家組上述決定，屆時衛生部將就接種第4劑疫苗公布更明確指導方針。

報導指出，班奈特（Naftali Bennett）昨天在內閣會議中指出，Omicron變異株料將導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數每3天倍增，「民眾應該知道感染可望遽增」、「很快就會發生」。

不過財政部長李柏曼（Avigdor Lieberman）在會中反對祭出新限制，強調實施有關措施須對企業和個人進行補償，「暫時行不通」、「目前看不出會造成比流感更大影響」。衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）表示，防疫限制不能夠沒有補償措施就上路。

班奈特表示，正等著衛生部批准老年人和免疫缺陷病人接種第4劑疫苗，並強調他已經「等得不耐煩」。

以色列昨天新增170例COVID-19再感染風險高的Omicron變異株確診病例，累計達341例。以色列迅速增加「紅色（警戒）名單」國家，以期減緩Omicron境外移入病例。截至昨天，當局大體上禁止公民和居民前往非洲、歐洲和北美大部分國家。（編輯：黃自強）1101222

延伸閱讀
耶誕節將近Omicron來襲 如何防疫讓各國費思量以色列防疫新制綠色通行證上路 要求民眾施打第3劑疫苗Omicron疫情蔓延 澳洲總理莫里森：不再封城Omicron疫情擴大 德建議追加劑縮短至3個月研究：第2劑AZ打完3個月防護力開始下降 須打追加劑以色列證實4例Omicron 倫敦返國醫生染同僚
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀