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Omicron疫情擴大 德建議追加劑縮短至3個月

2021/12/22 02:17
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（中央社記者林育立柏林21日專電）COVID-19新變異株Omicron疫情擴大，德國政府專家委員會建議將施打追加劑的間隔時間從原來的6個月縮短至3個月。

德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）旗下的常設接種委員會今天表示，Omicron變異株可望在「最短時間內」主宰國內疫情，為預防重症和減少傳染風險，建議所有成年人在完整接種疫苗的3個月後施打追加劑。

這個由獨立專家組成的委員會，原本建議6個月的間隔期。

接種委員會強調，根據最新數據，打完2劑疫苗後的3至4個月，對抗Omicron的保護力顯著下降，打第3劑可重新提高保護效果，不過能維持多久目前還不清楚。

至於第3劑要打那一種疫苗，委員會認為BNT/輝瑞（BioNTech/Pfizer）或莫德納（Moderna）皆可，兩種效果一樣好。

生產BNT/輝瑞疫苗的BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）日前也指出，鑑於Omicron迅速擴散，打完2劑已無法提供足夠的保護力，不能算完整接種，建議接種第2劑間隔滿3個月即可施打追加第3劑。

Omicron病毒株正在德國迅速傳開，根據人口最多的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）的統計，到昨天為止Omicron的確診案例有1122例。（編輯：陳政一）1101222

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