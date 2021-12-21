Omicron疫情蔓延 澳洲總理莫里森：不再封城

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澳洲每日新增染疫人數續創新高之際，總理莫里森21日宣布，政府的「強硬手段」必須結束。（安納杜魯新聞社）

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲每日新增染疫人數續創新高之際，總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，政府的「強硬手段」必須結束，當局也不能再透過嚴格封城措施來限制民眾正常生活。

數天以來，由於高傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株持續蔓延，確診人數不斷打破紀錄，但莫里森堅稱，遏制病毒傳播屬於個人、而非政府責任。

莫里森告訴媒體記者，「我們必須終結政府強硬手段，並把國民當作成年人來對待。」在戴口罩與保持社交距離相關規定上，他也敦促當局改變「強制文化」。

莫里森強調，「我們不會重新封城。我們將繼續前進，並以常識和責任感與這種病毒共存。」

過去，澳洲靠著迅速封城和嚴格社交距離規定，讓確診人數保持在較低水準，迄今共累計約26萬人確診、2154人病故。然而，過去數週來，儘管受到Omicron變異株的威脅，隨著疫苗覆蓋率上升，多數地區仍在重新開放。

現在當局的目標是加速接種COVID-19疫苗追加劑。先前，澳洲16歲以上人口的兩劑疫苗接種率超過80%後，由於需求下降，國內數百個接種中心都已關閉，如今莫里森也呼籲，各州應重新開放這些接種中心。

儘管Omicron變異株迅速蔓延，衛生部長韓特（Greg Hunt）表示，染疫病例中「只有一部分」必須住院治療。目前住院人數逐漸攀升，但仍遠低於Delta變異株蔓延期間的數字。

澳洲今天通報約4600人染疫，超越上週末的4100例新高。雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）成為全國首個每日新增確診突破3000例的州，鄰近的維多利亞州（Victoria）通報1245人染疫，其他州病例較少。（譯者：施施/核稿：劉學源）1101221

▼圖為澳洲每日新增確診圖表（7天平均）