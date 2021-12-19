史丹佛學者：搭便車心態不打疫苗 病毒找上你

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在駐舊金山辦事處處長賴銘琪（中）見證下，北美洲台灣人教授協會北加州分會現任會長葉俊雄於美西時間18日把印信交接給新任會長史丹佛大學學者王智弘（右）。中央社記者周世惠舊金山攝 110年12月19日

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（中央社記者周世惠舊金山18日專電）史丹佛大學學者王智弘今天表示，「由別人接種疫苗、自己可以不打」的搭便車心態不適用現在的疫情階段。他強調：「不打疫苗，病毒下一個找到的就是你」。

王智弘（Jason Wang）今天接任北美洲台灣人教授協會北加州分會長，在接任儀式前接受當地記者聯訪。他說，每個人都該接種疫苗，不能依賴別人接種來形成免疫保護力。

Omicron變種病毒在歐洲國家創下疫情新高點，讓全球同步拉警報。其中，丹麥衛生局截至12月16日的統計顯示，丹麥兩劑疫苗接種率80.7%，而感染Omicron變種病毒的突破性病例中有75%已接種兩劑。

王智弘說，針對原始病毒株研發的疫苗對變種病毒Omicron仍有相當的保護力。他把變種病毒對疫苗抗體的免疫逃逸性形容為「警察在一處門口抓壞人，若有人改變形象或易容，可能漏網」。

他舉例說明，「疫苗像汽車安全帶，無法避免車禍，但是當車禍發生時，傷害變小」。就像打了水痘疫苗也可能長出一、兩顆水痘，或接種流感疫苗仍有機率得流感、只是症狀較輕微。

原始病毒株的後遺症已經有實證，至於對症狀較輕的突破性病例有什麼長期傷害，醫界仍在做研究。王智弘強調個人防疫的重要性，「最好不要得到COVID」。

北美洲台灣人教授協會今天在加州聖荷西（San Jose）台灣會館進行新、舊任會長交接，僑委會委員長童振源、桃園市市長鄭文燦以視訊影音致賀詞；駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮、前會長周信結、資深會員顏永財、史丹佛醫學院教授顏惠亞（Sophia Yen）等見證下，由現任會長葉俊雄把印信交接給王智弘。

葉俊雄是台灣高速網路及計算機中心前教授，2016年退休至今熱心僑務。王智弘畢業於麻省理工學院、哈佛大學醫學博士，曾任加州大學舊金山分校小兒科醫師，現在是史丹佛大學小兒科和醫療政策教授。

王智弘在12歲時跟著父母移民美國，他把小留學生的成長經驗比喻為「移民第1.5代」，懂中文和英文雙語以及雙文化，能擔任台美之間的「橋梁」。

過去20年，王智弘曾參與台灣全民健保改革，和台灣的學術圈保持密切合作交流。他是「台灣新生兒研究計畫」的共同主持人 （Co-PI），追蹤研究兩萬名新生兒至今17年，主要研究台灣孩子的韌性，特別是由外籍配偶在台生育的子女占新生兒人數1/7到1/5。

近5年，王智弘與和信醫院和政治大學合作成立醫療領導力培育中心（New School for Leadership in Healthcare），把15家全美最佳大學的教授邀請至台灣傳授西方醫療系統制度，幫助有意進軍生醫產業的創業家了解大環境、減少進入的困難。

「當一個人前往不同地方，會學到新東西。」他從台灣的防疫成果發現美國的不足；同時他也把矽谷的新創精神、募款及財務結構、從「0到1」創業經驗帶回台灣。

他所創的公司美思科技公司（MedicusTek/Cognito Health）由台美兩地醫生及工程師共同合作，聚焦智慧型醫療器材，把台灣精準製造、增加產量的強項帶入國際，相關產品曾多次獲得國家新創獎及醫療品質獎。（編輯：林憬屏）1101219