瑞士研究COVID-19患者 基因及血糖恐是風險因素

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）歐洲正試著控制不斷攀升的COVID-19病例數。瑞士媒體報導，科學家發現病毒對某些人群影響特別大，除年齡因素外，基因和血糖標準恐是另2個重要的風險因素。

歐洲正面臨高傳染力的Omicron變異株肆虐，荷蘭今天宣布耶誕節將實施防疫封鎖措施；英國倫敦宣布「重大事件」狀態；法國首都巴黎已宣布將取消香榭麗舍（Champs Elysees）所有活動。

新聞網站「瑞士資訊」（Swissinfo）18日報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初，65歲以上的老年人及有癌症、糖尿病、心臟病或肺病等患者似乎出現重症機率高，但目前重症患者的平均年齡正不斷下降。

由瑞士醫生和科學家參與的一項新研究顯示，重症者的風險除了高齡外，基因和血糖標準是另2個重要的風險因素。

參與研究的免疫性疾病專家海德克爾（Bettina Heidecker）利用世界各地醫院的患者數據，調查人類白血球抗原（HLA）與重症之間的關係。

過去6個月435名不同年齡和性別的患者接受評估，發現具有特定亞型人類白血球抗原的患者重症的可能性是沒有這基因的患者的2倍。研究小組表示，這種亞型可能弱化免疫反應，使病毒有時間快速複制。

此外，瑞士科學家近期也研究血糖對人體的影響，洛桑聯邦理工學院（EPFL）以大數據方法尋找Sars-Cov-2病毒及其引發疾病的學術文章，研究小組發現血糖一詞在文章中出現逾6000次，研究後歸納認為高血糖加劇各個階段的病毒感染。

這項研究小組成員之一、生物學家羅吉特（Emmanuelle Logette）說，高血糖會弱化最初的免疫反應，進而加速病毒的入侵和繁殖，導致器官功能障礙，及干擾血管活動，導致形成血栓。

參與研究的瑞士醫生派崔基（Dimitri Patriki）說，全面了解風險因素有助於醫護人員預測患者的疾病發展，希望有朝一日能夠建立一個可即時做出準確診斷的系統。（編輯：馮昭）1101219