清明掃墓祭祖應分流 參加宗教遶境須打3劑疫苗

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指揮中心表示，即將到來的媽祖遶境將禁止鑽轎腳、搶轎等儀式，參與者無論工作人員、民眾都須接種3劑疫苗。圖為2020年大甲鎮瀾宮媽祖起駕。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺、陳俊華台北29日電）清明連假將至，指揮中心今天呼籲民眾分流掃墓祭祖，避免壅塞；即將到來的媽祖遶境也將禁止鑽轎腳、搶轎等儀式，參與者無論工作人員、民眾都須接種3劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點延燒，眼看清明節連假將近，屆時將有大量民眾趁著連假外出掃墓祭祖，防疫規範備受關注。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，今年的清明節連假將於4月2日開始，也是COVID-19發生以來的第3個清明節，呼籲民眾配合分流祭祖掃墓，在清明節之前提前祭拜追思。

陳宗彥表示，清明節期間，各地納骨塔須採總量管制，參拜動線也會規劃進出分流，並於戶外搭棚祭拜，避免進入塔內祭拜。

另外，每年3、4月是國內媽祖遶境活動高峰期，陳宗彥說，考量遊行類活動人多擁擠，將全面暫停遶境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式，且參與遶境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄向主辦單位登記，主辦單位方可發給識別證。

陳宗彥表示，沿途有提供餐點者應以提供盒、碗或密封包裝餐點，避免現場分裝；另建議主辦單位提供現場直播供信眾在家收看，也呼籲參與活動的信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠並戴好口罩，以降低群聚感染風險。

陳宗彥強調，有關遶境遊行以外的其他宗教集會活動，仍然維持原來的防疫規定，例如500人以上活動須事前提報防疫計畫、須落實實聯制、量體溫等共通性防疫措施、宗教住宿場所除同住家人外限一人一室、舉辦宴席不得逐桌敬茶敬酒等。

媒體詢問，指揮中心雖未要求取消遶境，但是否會呼籲政治人物避免到場跑攤。陳宗彥說，目前沒有特別做這方面的規範。

指揮中心指揮官陳時中強調，由於目前本土社區出現多點感染源待釐清的確診病例，全民應提高警覺，民眾如被匡列或通知採檢請配合，自覺有足跡重疊或染疫個案接觸史的民眾，一旦出現症狀更要主動快篩、採檢，確診後務必主動通報聯繫並通知朋友採檢。

陳時中呼籲，民眾出門在外應把口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，戒慎但不恐懼，是抗疫基本原則。

另外，據內政部新聞稿指出，地方政府已針對民眾清明返鄉掃墓規劃相關因應措施，民眾想了解各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可到內政部全國殯葬資訊入口網查詢；呼籲民眾務必落實實聯制、體溫量測、消毒，維持社交距離，全程配戴口罩，共同為防疫努力。（編輯：陳政偉、翟思嘉）1110329