本土疫情多點爆發 540間診所可領家用快篩【互動地圖】

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住在確診數較多的地區、曾到確診者足跡熱區、有確診者接觸史者，可至全台540家診所索取家用快篩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北29日電）因應國內出現多起感染源待釐清病例，指揮中心今天呼籲，住在確診數較多的地區、曾到確診者足跡熱區、有確診者接觸史者，可至全台540家診所索取家用快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點延燒，包括台北、新北、基隆等地都出現感染源待釐清的本土病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，許多地方都出現零星個案，看來都和群聚疫情沒有地域或職場關聯，確實令人擔心，也是一大警訊，因此即起將加強快篩及採檢措施。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心自去年8月底規劃推動COVID-19社區加強監測方案，截至3月26日，全國21縣市已有540家基層診所或衛生所協助發放公費家用快篩試劑。

莊人祥表示，因應本土疫情新增多起不同場域、感染源待釐清的群聚事件，民眾若居住在確診數較多的地區、曾到確診者足跡熱區、有確診者接觸史，都可以到「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」查詢可索取家用快篩試劑的診所。

莊人祥指出，COVID-19症狀與一般感冒相似，民眾如自覺有風險且有症狀，都可佩戴醫用口罩前往掛號就醫，前往就醫時請勿搭乘大眾運輸工具，由醫師評估發放試劑後自行檢驗；另外，藥妝店、醫材行、便利商店、藥局也都有販售家用快篩試劑，購買時應注意包裝是否刊載防疫專案字號及效期。

莊人祥表示，如居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。（編輯：陳政偉）1110329