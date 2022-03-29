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疫情118/300

新北增7確診6人住同公寓 中和設機動篩檢站

2022/3/29 11:27（3/29 15:05 更新）
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新北市中和區一棟公寓大廈28日採檢出6例COVID-19確診。（圖取自Unsplash圖庫）
新北市中和區一棟公寓大廈28日採檢出6例COVID-19確診。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北29日電）新北市長侯友宜今天表示，中和區某公寓大廈匡列12戶、29人，經昨天採檢出6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，已設機動篩檢站；另有一人確診，共新增7人確診。

侯友宜上午到淡水區出席新北市忠烈祠111年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞春祭典禮後，接受媒體聯訪表示，有2名確診個案經疫情調查是在中和某公寓大廈，即時匡列12戶、29人，經昨天匡列採檢出6例確診，已立即清空公寓大廈清潔消毒並居家隔離。

他說，為有效阻斷傳播鏈，上午9時起連3天在景福里景福市民活動中心設機動篩檢站，而雙和社區篩檢站量能很多，民眾也可就近到雙和社區篩檢站篩檢。

新北市政府衛生局告訴中央社記者，機動篩檢站開設到31日，服務時間為上午9時到中午12時、下午1時到4時。

媒體詢及，一名勞動部勞工保險局電話服務中心人員確診，與哪條傳播鏈有關？侯友宜表示，這名確診個案是在雙和社區篩檢站篩檢出，已擴大匡列採檢，源頭還要進一步釐清及基因定序。（編輯：李明宗）1110329

新北1幼兒園學生確診 校方急停課採檢百人陰性

（中央社記者沈佩瑤新北29日電）新北市衛生局今天指出，中和區某公寓新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中1例為某幼兒園學生，全校緊急停課，100多名師生採檢皆陰性，市長侯友宜下午3時對外說明。（編輯：卞金峰）1110329

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