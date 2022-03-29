海大染疫教師妻子任職台北市介壽國中 全校預防性篩檢

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台灣海洋大學教師28日確診，他的妻子任職台北市介壽國中。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）台灣海洋大學1名教師昨天確診，他的妻子任職北市介壽國中，校方已協調衛生局，今天替全校152名學生、88名老師預防性採檢，並實施部分課程線上教學。

國立台灣海洋大學1名教師（案23022）昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市政府說明，個案的妻子為松山區某國中老師，26日與個案接觸後未再進入校園，已通知國中教職員工及學生加強自我健康監測。

台北市立介壽國中在網頁上宣布，由於有同仁家屬確診，接獲訊息後，第一時間已啟動防疫應變計畫，緊急召開防疫小組會議，依教育局指示執行相關防疫措施，在今天上午替全校152名學生、88名老師安排預防性篩檢，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診接觸的環境及師生名單進行疫調。

介壽國中強調，目前這名同仁的篩檢結果為陰性，在家中居家隔離，但為確保全體師生的健康及維護校園安全，今天部分課程將採取遠距線上教學，取消八、九年級第八節課後輔導及九年級晚自習，定期評量則視採檢結果調整。（編輯：李亨山）1110329