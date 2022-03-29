卑南鄉家庭群聚添2確診 台東3天累計10例皆輕症

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台東這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情累計10例，都是輕症，其中卑南鄉群聚29日再添2例確診。圖為關山快篩站。中央社記者盧太城台東攝 111年3月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情累計10例，都是輕症，其中卑南鄉群聚今天再添2例確診；今天增設的關山鎮、池上鄉快篩站篩檢均陰性。

台東縣27日出現6例家庭群聚，28日再增加1例，今日增加2例；加上昨日關山鎮1例，台東截至今天中午累計10例。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為盡早阻斷社區傳染鏈，縣府於3月27日、28日立即在初鹿國小側門前開設快篩站，啟動專案快篩作業，2天總計快篩1604人，快篩陽性24人，經PCR採檢結果2例陽性確診。

2例陽性確診個案，除昨天已公布的1例確診個案70歲女性（尚無案號），今再新增1名確診個案為60多歲男性，CT值17.7，相關疫調進行中；另昨天尚無案號的確診個案70歲女性的40多歲女兒，因母親確診，衛生局緊急匡列PCR採檢陽性確診。

另外，因應昨天新增關山案23029，原先居隔採檢人數由60人擴增為91人，其中87人PCR檢測為陰性、4人採檢中，全數列為居家隔離；今天早上在關山、池上的快篩站截至中午12時，總共篩檢267人，快篩結果皆為陰性。

縣府表示，目前10例都是輕症，有的甚至無症狀。（編輯：陳仁華）1110329