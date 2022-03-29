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疫情112/300

台中市公布確診者足跡 曾到鍋貼店、清水休息站

2022/3/29 14:44（3/29 15:21 更新）
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台中市政府衛生局接獲外縣市通知，有3例COVID-19本土確診者在台中市有活動足跡，Ct值分別在15至23之間，相關足跡已全面清消，15名接觸者PCR結果均為陰性。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月29日
台中市政府衛生局接獲外縣市通知，有3例COVID-19本土確診者在台中市有活動足跡，Ct值分別在15至23之間，相關足跡已全面清消，15名接觸者PCR結果均為陰性。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市衛生局接獲外縣市通知，有3例本土確診者在台中市有活動足跡，有清水休息站、元金小六鍋貼等處，市府今天表示，相關足跡已全面清消，15名接觸者PCR結果均為陰性。

台中市衛生局於昨天和今天接獲外縣市通知，有3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者，Ct值分別在15至23之間，曾在21日、23日及26日有台中市活動足跡。

衛生局表示，市府接獲通知後展開疫調，3名個案足跡分別有清水休息站、元金小六鍋貼、麥當勞文心六店得來速及太原棒球場，經匡列相關友人及鍋貼店工作人員共15人安排PCR，採檢皆陰性。

衛生局指出，今天與明天於澄清醫院中港院區側門採檢站及台中慈濟醫院74號橋下篩檢站開設社區快篩站，另也針對同時間在元金小六鍋貼店內用餐的民眾發送簡訊，接獲簡訊或同時間足跡重疊的民眾，可前往快篩及監測自我健康狀況。（編輯：郭諭儒）1110329

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