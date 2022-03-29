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疫情113/300

本土疫情警訊33確診遍布全台 中和公寓增6例全棟清空

2022/3/29 14:03（3/30 01:11 更新）
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全台目前有17條感染源不明COVID-19傳播鏈。（中央社製圖）
全台目前有17條感染源不明COVID-19傳播鏈。（中央社製圖）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北29日電）國內今天增33例COVID-19本土個案，遍布全台北中南東，基隆小吃衍生警察群聚增9人為大宗，累計48確診者，高雄化工廠及台東群聚皆有新個案，彰化也出現病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增96例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為33例本土個案及63例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。今天新增本土個案為15例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

陳時中說，基隆小吃店衍生警察群聚新增9人，分別為2名警局相關個案、曾去過小吃店的爸爸染疫，造成妻女確診、載過小吃店染疫顧客的計程車司機及3名與確診海洋大學體育老師日前曾赴台北開會聚餐友人。基隆小吃店衍生警察群聚累計48人染疫，其中12例與警局群聚有關，含2名行政人員。

桃園大潭電廠擴建工程群聚新增3人確診，陳時中說明，個案分別為一名包商老闆（案23085）、一名宿舍保全（案23086）及日前公布的台籍工程員工（案22904）女兒，案號為案23087，女兒已匡列為居家隔離對象，屬於陰轉陽病例。這起群聚累計66例。

台東初鹿、卑南群聚今天新增3人，增加一對母女及鄰居確診，染疫的媽媽平時常到日前公布的案22850家串門子。另外，發現今天確診的女兒早在3月14日就有症狀、Ct值為34.4，疫調發現，個案3月11有西部地區旅遊史，研判女兒可能為最早染疫個案，本案累計9人染疫。

高雄化工廠新增2人，為日前公布的染疫領班（案22456）的女兒及案22456的兒子（案22461）飲料店同事，陳時中說明，今天新增的個案都是居家隔離期間陰轉陽，對社區應該沒影響。高雄化工廠基因序列是Omicron的BA.2的病毒株，與台灣其他本土疫情序列都不同，本群聚累計23人染疫。

陳時中說明，日前公布中和個案（案22598）確診後，同條街道周圍陸續出現染疫者，今天新增的中和某公寓相關群聚也是在同地緣事件，新增6名居住同社區的公寓1至3樓住戶，該公寓12戶全數清空，安排入住防疫旅館。

陳時中說，今天突然出現連續密集的公寓內群聚事件，不排除與地域及通風管線分布有關，將交由環境專家檢視浴廁排水通風環境檢測。

今天還有另一例個案與案22598及公寓內群聚有地緣性，為一名勞保局電話服務人員（案23075），個案雖然住在不同公寓，但曾去過該社區有病例足跡的7-11超商，傳播鏈跟社區疫情關聯性仍待進一步判讀。

另外，陳時中特別提到今天新增不少獨立個案，令人感到較擔心，其中包含新增一名與新北三重女業務（案22701）爬山團有關個案，為昨天公布案22952的聚會朋友。

除三重個案以外，新北市今天還有2名新的不明感染源個案，分別為永和家管（案23076），在3月27日發燒就醫採檢確診；淡水50多歲男（案23124），3月26日出現發燒咳嗽流鼻水，3月28日就醫採檢確診。陳時中說，上述兩名個案Ct值高，病毒量低，研判傳播力較低，相對較放心。

中部今天也公布群聚疫情，病例目前遍布全台北中南東，在彰化出現2名個案，為家庭群聚，是一對夫妻確診，從事寵物用品工廠工作，南北足跡多，曾去過中和某寵物店及嘉義婚宴相關中部寵物店，傳播途徑仍待釐清。

台北今天也新增3名確診者，分別為一名孕婦（案23063），3月27日喉嚨不適，3月28日自行快篩陽性，就醫確診；還有一起松山家庭群聚，指標個案為20多歲外傭（案23064），3月28日有症狀就醫採檢確診，雇主（案23065）無症狀，陪同採檢確診。

基隆除了小吃店警局群聚以外，今天也出現一例零星個案，為基隆安樂區50多歲男（案23126），3月26日全身倦怠、3月28日採檢陽性，傳播途徑仍待釐清。

陳時中強調，現在社區疫情有多發的點，這是警訊，呼籲民眾提高警覺，有相關足跡者出現疑似症狀，可主動使用家用快篩。（編輯：陳政偉）1110329

國內29日新增33例COVID-19本土病例，其中9人與基隆小吃警察群聚有關。圖為27日基隆民眾與員警前往篩檢站排隊等候篩檢。（中央社檔案照片）
國內29日新增33例COVID-19本土病例，其中9人與基隆小吃警察群聚有關。圖為27日基隆民眾與員警前往篩檢站排隊等候篩檢。（中央社檔案照片）
影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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