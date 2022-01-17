白沙屯媽祖進香期程一次看 5/20起駕全程8天7夜

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，17日由值年爐主曾桂菊擲筊向媽祖請示進香期程，素有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎將於5月20日凌晨起駕出發。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香期程出爐，經廟方今天下午擲筊擇日，將於5月20日凌晨起駕出發，5月22日到北港，5月27日下午回宮，全程8天7夜。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香活動，國內年度宗教盛事，廟方循例於農曆12月15日，也就是今天下午1時，由拱天宮主任委員洪文華主持擲筊典禮，並由值年爐主曾桂菊擲筊向媽祖請示進香期程。

擲筊過程，依序擇定農曆出發的月份、日期，再針對各活動擲出確認時辰。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年進香期程出爐，全程8天7夜。（圖取自facebook.com/bstmz）

經擲筊結果，今年進香活動放頭旗定於5月16日深夜11時（農曆4月17日子時）、5月20日凌晨1時15分（農曆4月20日丑時）登轎並於1小時後出發、5月22日中午前到北港、5月23日凌晨0時15分進火、5月27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐，徒步進香全程共計8天7夜，其中去程2天半內得「急行軍」趕路到北港。

近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，洪文華表示，原則上於進香活動前30天開放信眾報名，但屆時若因疫情變化需暫緩進香，將視中央流行疫情指揮中心指示辦理。

白沙屯拱天宮媽祖每年農曆初春進行徒步進香活動，代代相傳近200年，因無固定路線，全憑媽祖鑾轎指引，帶領信徒前行，沿途充滿挑戰與驚奇，成為最大特色。

白沙屯媽祖遶境進香，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗無形文化資產，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。（編輯：戴光育）1110117